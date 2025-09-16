Секреты завещания Армани: что достанется главному наследнику итальянского кутюрье

Итальянский модельер Джорджо Армани назначил 42-летнего Микеле Морселли одним из основных наследников своего состояния. Об этом сообщает Corriere della Sera со ссылкой на завещание кутюрье, скончавшегося на 92-м году жизни.

Морселли не имеет отношения к индустрии моды, но десятилетиями управлял недвижимостью Армани через компанию Immobiliare srl. В его ведении находились виллы в Сен-Тропе, Пантеллерии, Антигуа и Нью-Йорке.

"Армани ничего не оставлял на волю случая", — поясняет издание.

Согласно завещанию, Морселли получит около 65 миллионов евро двумя траншами, акции EssilorLuxottica на 26 миллионов евро и право ежегодного двухнедельного использования яхты дизайнера. Также ему перейдёт одна из нью-йоркских квартир Армани и вилла во Франции.

Особое упоминание в завещании уделено дочери Морселли Бьянке. Армани, называвший девочку "приёмной дочерью", завещал ей страховой полис на миллионы долларов с выплатой по достижении 25 лет. Это решение подтверждает особые отношения между кутюрье и семьёй управляющего.

Уточнения

Джо́рджо Арма́ни (иногда также — Джорджио Армани, итал. Giorgio Armani; 11 июля 1934[…], Пьяченца, Эмилия-Романья — 4 сентября 2025[…], Милан) — итальянский модельер и предприниматель, основатель компании Armani, один из богатейших людей Италии.

