Интервидение против Евровидения: Эрнст назвал главную фишку музыкального конкурса

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст раскрыл концептуальное отличие музыкального конкурса "Интервидение" от "Евровидения". По его словам, ключевая разница заключается в отказе от политизации и продвижения конкретной ценностной повестки.

Фото: Agency for Strategic Initiatives by Татьяна Мастерова, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Константин Эрнст

Эрнст заявил, что европейский конкурс в последние годы стал инструментом давления. Он подчеркнул, что "Интервидение" ставит во главу угла исключительно творчество.

Задачей проекта является демонстрация музыкального многообразия всех стран-участниц.

"Мы видели, что "Евровидение" стало инструментом навязывания нетрадиционных ценностей. "Интервидение" не ставит целью навязывание, наша задача — показать музыкальное творчество", — цитирует Эрнста NEWS.ru.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что конкурс приобретёт ежегодный статус. Страну следующего "Интервидения" планируется объявить вскоре после завершения текущего финала.

Уточнения

Константи́н Льво́вич Эрнст (род. 6 февраля 1961, Москва, СССР) — советский и российский медиаменеджер, продюсер, режиссёр, сценарист, телеведущий.



Междунаро́дный музыка́льный ко́нкурс «Интерви́дение-2025» — 10-й конкурс песни «Интервидение», который пройдёт в Москве 20 сентября 2025 года в соответствии с Указом Президента РФ от 3 февраля 2025 года № 57 «О проведении Международного музыкального конкурса „Интервидение-2025“ в Москве».

