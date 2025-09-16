Если стукнуло — отбивайся: Петросян показал, как отпраздновал 80-летний юбилей

Юморист Евгений Петросян назвал свой 80-й день рождения лучшим.
16 сентября Евгению Петросяну исполнилось 80 лет. Свой юбилей артист отметил в кругу семьи — с женой Татьяной Брухуновой, сыном Ваганом и дочкой Матильдой.
В социальных сетях Евгений Ваганович опубликовал серию снимков на лоне природы на озере Селигер. День рождение он решил отпраздновать без пафоса и шумного празднества.
"Мой лучший день рождения! Говорят, если тебе "стукнуло", — отбивайся", — пошутил артист.
На снимках Петросян рыбачит с сыном. Семья удила рыбу и собирала в лесу грибы.
Брухунова, поздравляя мужа с юбилеем, отметила, что Петросян подарил ей возможность стать матерью.
Ранее Татьяна Брухунова рассказывала о планах провести юбилей супруга в Тверской области.
