Если стукнуло — отбивайся: Петросян показал, как отпраздновал 80-летний юбилей

Юморист Евгений Петросян назвал свой 80-й день рождения лучшим.

Юморист Евгений Петросян с детьми

16 сентября Евгению Петросяну исполнилось 80 лет. Свой юбилей артист отметил в кругу семьи — с женой Татьяной Брухуновой, сыном Ваганом и дочкой Матильдой.

В социальных сетях Евгений Ваганович опубликовал серию снимков на лоне природы на озере Селигер. День рождение он решил отпраздновать без пафоса и шумного празднества.

"Мой лучший день рождения! Говорят, если тебе "стукнуло", — отбивайся", — пошутил артист.

На снимках Петросян рыбачит с сыном. Семья удила рыбу и собирала в лесу грибы.

Брухунова, поздравляя мужа с юбилеем, отметила, что Петросян подарил ей возможность стать матерью.

Ранее Татьяна Брухунова рассказывала о планах провести юбилей супруга в Тверской области.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
