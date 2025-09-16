Власти Чечни потребовали ответа от Пугачёвой: за что певицу назвали оскорбившей весь народ

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Министр Чеченской Республики Ахмед Дудаев публично ответил на скандальные высказывания Аллы Пугачёвой о Джохаре Дудаеве.

Максим Галкин и Алла Пугачёва
Фото: instagram by личный аккаунт Максима Галкина в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Максим Галкин и Алла Пугачёва

В официальном видеозаявлении, опубликованном в Telegram, представитель власти назвал слова певицы оскорблением всего чеченского народа.

Поводом для реакции стало интервью Пугачёвой, где она назвала лидера самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерии* "интеллигентным и порядочным человеком".

Как пишет "Царьград", министр подчеркнул, что Джохар Дудаев является террористом, принёсшим чеченскому народу неисчислимые страдания.

"Оскорбила весь чеченский народ. Пугачёва и другие провокаторы, крысы, которые сбежали из нашей страны, понесут ответственность за каждое слово", — заявил Дудаев.

Он напомнил, что действия боевиков привели к гибели около 300 тысяч человек и разрухе в республике.

Власти Чечни расценили высказывания певицы как восхваление террориста и осквернение памяти погибших. Министр подтвердил, что требование привлечь Пугачёву к ответственности остаётся в силе.

Алла Пугачёва вместе с мужем и детьми покинула Россию после начала специальной военной операции.

 * "Чеченская Республика Ичкерия" — террористическая организация, запрещённая в России

Уточнения

Ахмед Махмудович Дудаев (род. 2 августа 1987, Дуба-Юрт, Чечено-Ингушская АССР) — чеченский журналист. Помощник Главы Чеченской Республики. Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. 

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
