Харассмент или выбор? Буланова открывает глаза на интимные жертвы ради карьеры

Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова пристыдила тех звёзд, которые спустя время жалуются на харассмент.

Певица Татьяна Буланова
Фото: ВК-аккаунт Татьяны Булановой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Татьяна Буланова

Татьяна Буланова не склонна жалеть артистов, которые добились успеха через постель. Она уверена, что звёзды, соглашающиеся на интим с влиятельными людьми, сознательно идут на этот шаг.

"Ты понимала, что если поддашься, даже если противно и что-то не нравится, — ты продалась и получишь какие-то блага: повышение, продвижение и так далее", — высказалась Татьяна в беседе с Ксенией Собчак.

Она посоветовала людям, которые пошли на близость ради выгоды, молчать о прошлом.

Певица не одобряет тех, кто спустя годы заявляют, что их к чему-то принуждали.

"Это не харассмент, это действительно проституция. Продалась за какие-то плюшки", — поделилась своим мнением Буланова.

Ранее Татьяна Буланова пристыдила пафосных звёзд за дешёвые понты.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
