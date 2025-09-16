Харассмент или выбор? Буланова открывает глаза на интимные жертвы ради карьеры

Певица Татьяна Буланова пристыдила тех звёзд, которые спустя время жалуются на харассмент.

Татьяна Буланова не склонна жалеть артистов, которые добились успеха через постель. Она уверена, что звёзды, соглашающиеся на интим с влиятельными людьми, сознательно идут на этот шаг.

"Ты понимала, что если поддашься, даже если противно и что-то не нравится, — ты продалась и получишь какие-то блага: повышение, продвижение и так далее", — высказалась Татьяна в беседе с Ксенией Собчак.

Она посоветовала людям, которые пошли на близость ради выгоды, молчать о прошлом.

Певица не одобряет тех, кто спустя годы заявляют, что их к чему-то принуждали.

"Это не харассмент, это действительно проституция. Продалась за какие-то плюшки", — поделилась своим мнением Буланова.

