Скандал в семье Виктории Дайнеко: певица шокирована поведением экс-мужа в связи с болезнью дочери

Певица Виктория Дайнеко негодует, так как экс-супруг не захотел взять к себе на время заболевшую дочку.
Виктория Дайнеко рассказала, что отправилась в Луганск в командировку, оставив девятилетнюю дочь Лизу экс-супругу, барабанщику Дмитрию Клейману.
Всё, однако, пошло не по плану. Девочка заболела бронхитом, а отец не захотел ухаживать за ребёнком с соплями, отметив, что больше не будет брать к себе девочку в состоянии болезни.
"То есть я должна была везти больного ребёнка с собой в Луганск 13 часов туда и 13 обратно? Старший сын при этом больной — нормально, а вот Лиза — нет", — цитирует слова певицы "СтарХит".
Возмутило Викторию и то, что отец даже не вызвал девочке врача.
Ранее сообщалось, что Виктория Дайнеко намерена судиться с бывшем мужем.
