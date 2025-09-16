Скандал в семье Виктории Дайнеко: певица шокирована поведением экс-мужа в связи с болезнью дочери

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Виктория Дайнеко негодует, так как экс-супруг не захотел взять к себе на время заболевшую дочку.

Фото: Инстаграм Виктории Дайнеко by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Виктория Дайнеко

Виктория Дайнеко рассказала, что отправилась в Луганск в командировку, оставив девятилетнюю дочь Лизу экс-супругу, барабанщику Дмитрию Клейману.

Всё, однако, пошло не по плану. Девочка заболела бронхитом, а отец не захотел ухаживать за ребёнком с соплями, отметив, что больше не будет брать к себе девочку в состоянии болезни.

"То есть я должна была везти больного ребёнка с собой в Луганск 13 часов туда и 13 обратно? Старший сын при этом больной — нормально, а вот Лиза — нет", — цитирует слова певицы "СтарХит".

Возмутило Викторию и то, что отец даже не вызвал девочке врача.

Ранее сообщалось, что Виктория Дайнеко намерена судиться с бывшем мужем.