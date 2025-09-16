Лондонский спектакль с Путиным на коне: Собчак посмотрела спектакль об ужасах России

Ксения Собчак поделилась мнением о лондонском спектакле "Чайка" с Андреем Бурковским в роли Владимира Путина. Что её удивило и шокировало?

Фото: Инстаграм Ксении Собчак by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Журналистка Ксения Собчак

Собчак поведала, что посетила Лондон, где посмотрела два спектакля с участием российских артистов. Она отметила, что один спектакль ей понравился, а другой нет.

Похвалила она постановку "Чайка" Александра Молочникова с Андреем Бурковским в главной роли. Она отметила, что спектакль начинается в духе западной повестки, рассказывающей о невыносимой жизни в России.

"В первом акте всё развивается по ясным лекалам: в России жить совершенно невозможно и сажают даже Антона Чехова", — написала Ксения в соцсетях.

Потом герой осознаёт, что в США "Чайка" никому не нужна, а американский продюсер ничем не лучше русского цензора. Американец хочет ставить только коммерчески успешные постановки, такие как "Три поросёнка".

"Получилась трагическая и беспощадная история про ненужность "там" и невозможность "здесь", — высказалась журналистка.

Она отметила, что за такую искренность можно даже простить Бурковского, играющего Владимира Путина на коне, который приснился главному герою в страшном сне.