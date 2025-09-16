Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гуляш из оленины: неожиданное сочетание 7 компонентов для поистине царского ужина
Полы плачут от усталости: забудьте про дорогую химию — спасает копеечное средство
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Зверь, который может не есть годами, но всегда готов убить: его стратегия выживания кажется невозможной
Полезный мусор: дачники выбрасывают сокровище вместе с очистками — луковая шелуха вместо удоберний
Там, где исчезали корабли, учёные нашли объяснение, но оно ещё страшнее легенд
Аспирин — не универсальная таблетка: почему его применение стало опасной привычкой
Мутация подсказала иммунитету новый путь: терапия блокирует болезни до их начала
Тренировки по часам жизни: какие нагрузки подходят для вашего возраста

Лондонский спектакль с Путиным на коне: Собчак посмотрела спектакль об ужасах России

1:20
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась мнением о лондонском спектакле "Чайка" с Андреем Бурковским в роли Владимира Путина. Что её удивило и шокировало?

Журналистка Ксения Собчак
Фото: Инстаграм Ксении Собчак by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Журналистка Ксения Собчак

Собчак поведала, что посетила Лондон, где посмотрела два спектакля с участием российских артистов. Она отметила, что один спектакль ей понравился, а другой нет.

Похвалила она постановку "Чайка" Александра Молочникова с Андреем Бурковским в главной роли. Она отметила, что спектакль начинается в духе западной повестки, рассказывающей о невыносимой жизни в России.

"В первом акте всё развивается по ясным лекалам: в России жить совершенно невозможно и сажают даже Антона Чехова", — написала Ксения в соцсетях.

Потом герой осознаёт, что в США "Чайка" никому не нужна, а американский продюсер ничем не лучше русского цензора. Американец хочет ставить только коммерчески успешные постановки, такие как "Три поросёнка".

"Получилась трагическая и беспощадная история про ненужность "там" и невозможность "здесь", — высказалась журналистка.

Она отметила, что за такую искренность можно даже простить Бурковского, играющего Владимира Путина на коне, который приснился главному герою в страшном сне.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Авто
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Домашние животные
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Авто
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Последние материалы
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Полезный мусор: дачники выбрасывают сокровище вместе с очистками — луковая шелуха вместо удоберний
Зверь, который может не есть годами, но всегда готов убить: его стратегия выживания кажется невозможной
Там, где исчезали корабли, учёные нашли объяснение, но оно ещё страшнее легенд
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика
Тренировки по часам жизни: какие нагрузки подходят для вашего возраста
Аспирин — не универсальная таблетка: почему его применение стало опасной привычкой
Мутация подсказала иммунитету новый путь: терапия блокирует болезни до их начала
Китай десять лет готовился к торговой войне с США
Лондонский спектакль с Путиным на коне: Собчак посмотрела спектакль об ужасах России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.