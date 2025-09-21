Артемий Лебедев разразился руганью: почему дизайн сайта Аэрофлота вывел его из себя

Директор по дизайну соцсети "ВКонтакте" Артемий Лебедев объяснил, почему дизайн сайта авиакомпании "Аэрофлот" вывел его из себя.
Артемий Лебедев опубликовал в социальных сетях страницу с сайта авиакомпании.
"Традиционно сайт Аэрофлота был максимально … (неказистым). Видимо, его делал инженер канализационных колодцев, иначе я не могу объяснить то, почему он настолько анти-сайт", — написал Артемий в соцсетях.
Особенно не понравился Лебедеву мобильный посадочный талон. Он возмущён тем, что плашка с чатом с поддержкой мешает сканировать QR-код.
Это, по его словам, очень усложняет процесс скачивания QR-кода. Дизайнер разразился руганью, так как ему пришлось провести хитрые манипуляции, чтобы скачать себе электронный посадочный талон.
Ранее сообщалось, что Лебедева оштрафовали на 40 тысяч рублей после его демонстрации фото ковра с Богоматерью. Дизайнера обвинили в оскорблении чувств верующих.
