Артемий Лебедев разразился руганью: почему дизайн сайта Аэрофлота вывел его из себя

1:06
Шоу-бизнес

Директор по дизайну соцсети "ВКонтакте" Артемий Лебедев объяснил, почему дизайн сайта авиакомпании "Аэрофлот" вывел его из себя.

Стюардесса
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Стюардесса

Артемий Лебедев опубликовал в социальных сетях страницу с сайта авиакомпании.

"Традиционно сайт Аэрофлота был максимально … (неказистым). Видимо, его делал инженер канализационных колодцев, иначе я не могу объяснить то, почему он настолько анти-сайт", — написал Артемий в соцсетях.

Особенно не понравился Лебедеву мобильный посадочный талон. Он возмущён тем, что плашка с чатом с поддержкой мешает сканировать QR-код.

Это, по его словам, очень усложняет процесс скачивания  QR-кода. Дизайнер разразился руганью, так как ему пришлось провести хитрые манипуляции, чтобы скачать себе электронный посадочный талон.

Ранее сообщалось, что Лебедева оштрафовали на 40 тысяч рублей после его демонстрации фото ковра с Богоматерью. Дизайнера обвинили в оскорблении чувств верующих.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
