Артемий Лебедев разразился руганью: почему дизайн сайта Аэрофлота вывел его из себя

Директор по дизайну соцсети "ВКонтакте" Артемий Лебедев объяснил, почему дизайн сайта авиакомпании "Аэрофлот" вывел его из себя.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Стюардесса

Артемий Лебедев опубликовал в социальных сетях страницу с сайта авиакомпании.

"Традиционно сайт Аэрофлота был максимально … (неказистым). Видимо, его делал инженер канализационных колодцев, иначе я не могу объяснить то, почему он настолько анти-сайт", — написал Артемий в соцсетях.

Особенно не понравился Лебедеву мобильный посадочный талон. Он возмущён тем, что плашка с чатом с поддержкой мешает сканировать QR-код.

Это, по его словам, очень усложняет процесс скачивания QR-кода. Дизайнер разразился руганью, так как ему пришлось провести хитрые манипуляции, чтобы скачать себе электронный посадочный талон.

