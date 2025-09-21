Необычный сырный суп от Марии Погребняк: блогер провела кулинарный эксперимент с подписчицей

Блогер Мария Погребняк создала проект, в рамках которого она готовит интересные блюда со случайно выбранными людьми из числа своих подписчиков.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сырный суп по-французски с курицей

Так, Погребняк раскрыла рецепт сырного супа, приготовленного вместе с подписчицей. Среди ингредиентов 5 штук картофеля средней величины, 300 гр куриного филе или филе индейки. Также понадобится 1 морковь и 200 гр плавленого сыра. Дополнительными ингредиентами являются оливковое масло, зубчик чеснока, кинза или петрушка.

"Филе мяса обжариваем в быстром огне на оливковом масле, не до готовности. В это время у нас варится морковь, нарезанная кубиками", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Обжаренное мясо и нарезанный картофель следует насыпать в кастрюлю. За пять минут до готовности к супу отправляется плавленный сыр. Зелень нужно добавить при подаче.

