Такой просьбы не ожидал: Станислав Садальский раскрыл тайну телефонного разговора с Гузеевой

Актёр Станислав Садальский вспомнил, как актриса и телеведущая Лариса Гузеева обратилась к нему с необычной просьбой. Разговор касался темы алкоголизма.
Станислав Садальский рассказал, что очень давно ему поступил телефонный звонок от Ларисы Гузеевой. Знаменитость рассказала ему, что сотрудничает с "хорошими ребятами", которые снимают фильм про алкоголизм.
Звезда фильма "Жестокий романс" попросила у Садальского разрешения использовать его удачную фразу: "Кто на меня обижается утром, нечего со мной пить вечером".
Актёр разрешил Гузеевой воспользоваться его мудрым изречением.
Сама Гузеева не раз заявляла, что гордится тем, что не спилась и "не сдохла под забором". Такие признания телесвахи стали интернет-мемами.
Ранее Станислав Садальский рассказал, что Анастасия Волочкова разбудила его неожиданным звонком в три часа ночи.
Узнайте, почему для развития сильных и рельефных бицепсов достаточно всего 3 упражнений. Эксперты раскрывают секреты максимальной нагрузки, изменения угла наклона и стимуляции плечевой мышцы для идеального объема рук.