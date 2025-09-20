Такой просьбы не ожидал: Станислав Садальский раскрыл тайну телефонного разговора с Гузеевой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Актёр Станислав Садальский вспомнил, как актриса и телеведущая Лариса Гузеева обратилась к нему с необычной просьбой. Разговор касался темы алкоголизма.

Станислав Садальский рассказал, что очень давно ему поступил телефонный звонок от Ларисы Гузеевой. Знаменитость рассказала ему, что сотрудничает с "хорошими ребятами", которые снимают фильм про алкоголизм.

Звезда фильма "Жестокий романс" попросила у Садальского разрешения использовать его удачную фразу: "Кто на меня обижается утром, нечего со мной пить вечером".

Актёр разрешил Гузеевой воспользоваться его мудрым изречением.

Сама Гузеева не раз заявляла, что гордится тем, что не спилась и "не сдохла под забором". Такие признания телесвахи стали интернет-мемами.

Ранее Станислав Садальский рассказал, что Анастасия Волочкова разбудила его неожиданным звонком в три часа ночи.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
