Такой просьбы не ожидал: Станислав Садальский раскрыл тайну телефонного разговора с Гузеевой

Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский вспомнил, как актриса и телеведущая Лариса Гузеева обратилась к нему с необычной просьбой. Разговор касался темы алкоголизма.

Фото: Телеграм-канал Ларисы Гузеевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телеведущая Лариса Гузеева

Станислав Садальский рассказал, что очень давно ему поступил телефонный звонок от Ларисы Гузеевой. Знаменитость рассказала ему, что сотрудничает с "хорошими ребятами", которые снимают фильм про алкоголизм.

Звезда фильма "Жестокий романс" попросила у Садальского разрешения использовать его удачную фразу: "Кто на меня обижается утром, нечего со мной пить вечером".

Актёр разрешил Гузеевой воспользоваться его мудрым изречением.

Сама Гузеева не раз заявляла, что гордится тем, что не спилась и "не сдохла под забором". Такие признания телесвахи стали интернет-мемами.

