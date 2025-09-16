Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кризис в браке? Почему принц Гарри стремится помириться с Калом III

0:54
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк прокомментировала попытки принца Гарри примириться с коронованным отцом Калом III.

Принц Гарри
Фото: Фан-аккаунт принца Гарри ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Принц Гарри

Мария Погребняк перечислила все возможные причины, толкающие принца Гарри на воссоединения со своими родственниками из королевской фамилии, в первую очередь с отцом.

Поговаривают, что у Гарри наступил кризис в браке с Меган Маркл. Помириться в отцом, возможно, он хочет, так как узнал о болезни родителя.

"Вот только вряд ли отец или кто-то из семьи сможет забыть о той грязи, которую он вылил на них в своих мемуарах", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Погребняк отметила, что среди близких людей могут разгораться серьёзные конфликты, однако родители, братья и сёстры — это святое. Их, по мнению Марии, публично обсуждать недопустимо.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
