Лучше в твоей жизни не будет: Водонаева обругала Колсона Бейкера за предательство Меган Фокс

Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева эмоционально прокомментировала поведение бывшего возлюбленного Маган Фокс Колсона Бейкера.

Фото: фан-аккаунт Меган Фокс ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Музыкант Карлос Бейкер и Меган Фокс

Алёна Водонаева опубликовала снимки Колсона Бейкера, известного как Machine Gun Kelly. Музыкант посетил премию "Эмми".

Звезда телестройки не понимает, как можно было потерять такую девушку, как Меган Фокс.

"Вот смотрю на MGK и думаю, это насколько надо быть …. (дураком), чтобы … (потерять) Меган Фокс. Вот как? Ты джекпот сорвал в своей жизни. У тебя таких не было и больше не будет", — написала Алёна в своём Telegram-канале, выбирая непечатные выражения для своего негодования.

Она назвала Бейкера человеком, который не способен оценить эксклюзив.

"Надо что-нибудь попроще, понятнее. Редкий экземпляр не для него", — выразила своё мнение Водонаева.

В 2024 году 38-летняя беременная актриса Маган Фокс разорвала помолвку с 34-летним музыкантом Колсон Бейкером, так как устала от предательства бойфренда. 27 марта 2025 года стало известно, что Фокс родила от музыканта дочь.