Сумма растёт как на дрожжах: страсть Антона Лапенко к быстрой езде ударила по его карману

Шоу-бизнес

Популярный актёр Антон Лапенко, известный своими вирусными пародиями, имеет страсть к быстрой езде на своём зелёном внедорожнике. Однако эта страсть, судя по всему, идёт вразрез с уважением к правилам дорожного движения. Издание Super выяснило, что артист регулярно их игнорирует.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/

Согласно информации от "РосШтрафов", у Лапенко накопился долг по штрафам в размере 19 750 рублей, причём просрочка платежей составляет от десяти дней до полутора месяцев. Только за текущий 2025 год он уже выплатил 54 493 рубля за различные нарушения, включая превышение скорости, неоплату парковки и проезд по Московскому скоростному диаметру.

Хотя эти суммы, возможно, не являются критичными для известного артиста, они приобретают иной оттенок на фоне его продолжительного творческого затишья. В последнее время Антон Лапенко редко появляется на публике, объясняя это своим осознанным выбором. Более того, в ближайшем будущем он не планирует радовать поклонников новыми шоу.