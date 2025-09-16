Молюсь о его душе: Иван Охлобыстин объяснил, кто убил сторонника Трампа Чарли Кирка

Актёр Иван Охлобыстин прокомментировал новость об убийстве в США соратника Дональда Трампа, правого политического активиста Чарли Кирка.
Иван Охлобыстин назвал происшедшее в США убийство сторонника Дональда Трампа Чарли Кирка трагедией.
Звезда сериала "Интерны" считает, что убило христианского проповедника "глубинное государство" и представители нетрадиционных ценностей.
Актёр отметил, что взгляды Чарли Кирка во многом совпадают с мнением приличных россиян.
Особенно импонирует Охлобыстину то, что Кирк проповедовал христианство и являлся многодетным отцом.
"Он был прекрасным человеком, семьянином, христианином, проповеднике традиционных ценностей. Молюсь о его душе. Царствие ему Небесное!" — написал под фото Кирка Иван.
Охлобыстин уверен, что американец заслужил своей жизнью райские обители.
