Правила любви от Стаса Пьехи: сколько лет нужно выждать, прежде чем подарить девушке квартиру

Стас Пьеха поучаствовал в шоу "Счёт, пожалуйста" и поделился своими взглядами на подарки для любимой женщины. Артист считает, что к дорогим презентам стоит переходить лишь после того, как отношения пройдут проверку временем.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стас Пьеха

Как пишет Telegram-канал "Звездач", у Пьехи есть свои чёткие принципы относительно того, когда можно начать баловать возлюбленную. По его словам, на украшения от известного бренда Cartier стоит рассчитывать не раньше, чем через год после начала романтических отношений, а на более существенные приобретения вроде трёхкомнатной квартиры в центре столицы потребуется не менее трёх лет.

Певец уточнил, что такой подход напрямую связан с глубиной отношений. Если за год было всего несколько встреч, то ожидать щедрых подарков не стоит.

Ведущие программы с юмором назвали Стаса "свадьбофобом", и он с этим согласился. Артист признался, что не торопится с официальным оформлением отношений, поскольку у него есть определённые сомнения относительно самого института брака.