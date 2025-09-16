Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Речники дали слово товарищу Сталину досрочно выполнить навигационный пан перевозки пассажиров и грузов… — писала газета Правда 16 сентября 1951 года

Яна Рудковская организовала урожайный фотосет: что скрыто за семейными улыбками

1:09
Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская устроила семейную фотосессию в собственном саду с корзинами яблок и груш.

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко
Фото: Инстаграм Яны Рудковской by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко

Яна Рудковская опубликовала в социальных сетях серию красивых снимков. На фото она запечатлена с мужем, фигуристом Евгением Плющенко и двумя сыновьями — Александром и Арсением. Семья попозировала на фоне огромных корзин с урожаем яблок и груш.

"И это еще 10 часть нашего урожая яблок в этом году. И это мы ещё не всё собрали. Кормим всю академию", — написала Яна под кадрами.

Продюсер поведала, что в своём саду они выращивают различные сельскохозяйственные культуры, такие как груши, сливы, малину, клубнику, смородину, шиповник. Из овощей у них растут огурцы, помидоры и редис.

Похвасталась Яна и тем, что она кормит семью домашними яйцами из своего курятника.

Ранее телеведущий Михаил Ширвиндт объяснил, почему он уехал из Москвы и поселился в сельской местности. Он перечислил преимущества деревенской жизни.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
