Семейный тандем и великая актриса: Сергей Безруков снимется в фильме жены Анны Матисон

Актёр Сергей Безруков поучаствует в кинопроекте под руководством своей супруги, режиссёра Анны Матисон.
Сергей Безруков опубликовал в социальных сетях фото с обнимку с супругой Анной Матисон и актрисой Марией Ароновой.
Он анонсировал съёмки в картине под названием "Не по-детски", где режиссёром и сценаристом выступает его жена, профессиональный кинорежиссёр. К участию в фильме привлекли актрису Марию Аронову.
"Одну из главных ролей исполняет Мария Аронова. С Машей мы не были в кадре 23 года… со времён "Бригады", — написал под фото Сергей
Безруков назвал Аронову потрясающей и великой актрисой.
Ранее Безрукову уже приходилось работать под руководством жены. Она выступала одним из режиссёров сериала "Плевако". Народный артист России отмечал преимущества такого сотрудничества. Он признавался, что работа на сериалом у них не прекращалась даже дома.
