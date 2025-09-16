Семейный тандем и великая актриса: Сергей Безруков снимется в фильме жены Анны Матисон

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Сергей Безруков поучаствует в кинопроекте под руководством своей супруги, режиссёра Анны Матисон.

Фото: Инстаграм Сергея Безрукова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Сергей Безруков, актриса Мария Аронова и режиссёр Анна Матисон

Сергей Безруков опубликовал в социальных сетях фото с обнимку с супругой Анной Матисон и актрисой Марией Ароновой.

Он анонсировал съёмки в картине под названием "Не по-детски", где режиссёром и сценаристом выступает его жена, профессиональный кинорежиссёр. К участию в фильме привлекли актрису Марию Аронову.

"Одну из главных ролей исполняет Мария Аронова. С Машей мы не были в кадре 23 года… со времён "Бригады", — написал под фото Сергей

Безруков назвал Аронову потрясающей и великой актрисой.

Ранее Безрукову уже приходилось работать под руководством жены. Она выступала одним из режиссёров сериала "Плевако". Народный артист России отмечал преимущества такого сотрудничества. Он признавался, что работа на сериалом у них не прекращалась даже дома.