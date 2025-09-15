Институт рюмки водки имени Григория Лепса: Аврора Киба спровоцировала слух о важном решении

19-летняя Аврора Киба, известная как невеста певца Григория Лепса, могла прервать своё обучение в престижном лондонском колледже. Несмотря на то что учебный год в Великобритании уже начался, девушка продолжает находиться в Москве, активно посещая светские мероприятия.
Эти предположения высказала журналистка Алёна Мартынова в Telegram-канале "Светский хроник". Она прокомментировала недавнее фото Авроры Кибы, подписав его ироничным словом "студентка".
"А студент какого вуза Аврора Киба? Института рюмки водки имени Григория Лепса? Престижный колледж моды в Лондоне она, похоже, бросила. Учебный год в разгаре, а невеста Лепса всё в Москве, разгуливает по красным ковровым дорожкам", — написала Мартынова.
Журналистка считает, что у Авроры просто нет времени на учёбу, поскольку она сосредоточена на своих амбициозных планах. По словам Мартыновой, Киба стремится к карьере в кино, планирует дать большое интервью, запустить собственный модный журнал и бренд одежды, а также, конечно же, выйти замуж.
Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.