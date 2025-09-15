Папа Римский обрушился на миллиардеров: вот что он потребовал вместо погони за триллионами

Папа Римский Лев XIV в своём первом интервью после избрания резко раскритиковал растущее экономическое неравенство в мире.

Фото: commons.wikimedia.org by Edgar Beltrán, The Pillar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Папа Римский Лев 14

Беседа с понтификом была опубликована порталом Crux и вошла в его новую биографию "Лев XIV: Гражданин мира, миссионер XXI века".

Глава Ватикана заявил, что разрыв в доходах между руководителями и обычными работниками достиг недопустимых масштабов. Он напомнил, что десятилетия назад разница исчислялась многократно, а теперь превышает сотни раз.

Отвечая на новость о возможном появлении первого триллионера, коим может стать Илон Маск, понтифик отметил: "Если это единственное, что ценится в современном мире, то мы в серьёзной беде".

Лев XIV также констатировал снижение влияния ООН, которая, по его мнению, утратила роль объединяющей силы для решения глобальных проблем.

На вопрос о спорте папа признался, что на предстоящем чемпионате мира будет болеть за Италию и Перу, но как духовный лидер он поддерживает все команды.

Уточнения

Лев XIV (лат. Leo PP. XIV, итал. Leone XIV; в миру — Ро́берт Фрэ́нсис Прево́ст (англ. Robert Francis Prevost [ˈɹɑ.bɚt ˈfɹænsɪs ˈpɹiːvoʊst]); в русскоязычных источниках также используется неправильная французская передача фамилии — Прево́; род. 14 сентября 1955, Чикаго, Иллинойс, США) — епископ Римско-католической церкви, папа римский с 8 мая 2025 года.



И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, Гаутенг, ЮАР, Трансвааль, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель.

