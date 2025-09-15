1,5 миллиарда рублей за слова о Дудаеве: Пугачёву ждёт суд

Адвокат Александр Трещёв обратился в суд с иском к Алле Пугачёвой. Как пишет EADaily, юрист требует взыскать с примадонны российской эстрады компенсацию в размере 1,5 миллиарда рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

Поводом для разбирательства стало недавнее интервью певицы, в котором она упомянула Джохара Дудаева. Пугачёва охарактеризовала главу самопровозглашённой Ичкерии как "порядочного человека".

По мнению Трещёва, такие высказывания наносят моральный ущерб ветеранам боевых действий и ему лично.

Адвокат заявил, что в случае успеха в суде оставит себе только один рубль символической компенсации. Основную сумму он намерен перечислить в благотворительный фонд для поддержки ветеранов.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

