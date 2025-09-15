Любовь Успенская лепит звезду: продюсер раскрыл закулисные игры с дочерью

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл механизм создания публичного имиджа Татьяны Плаксиной. Эксперт заявил, что образ "наивной дурочки" является продуманным пиар-ходом.

Любовь Успенская

По словам специалиста, 35-летняя дочь Любови Успенской — адекватная и сообразительная женщина. Её поведение на публике полностью контролируется звёздной матерью и её менеджером.

Дворцов в разговоре с Общественной Службой Новостей подчеркнул, что Плаксина выполняет все указания для своего продвижения.

"Любовь Залмановна пытается вылепить из дочери звезду. Они сами способны создавать провокационные инфоповоды, которые пресса затем развивает", — отметил продюсер.

Спикер уточнил, что таким способом артистка добивается признания и удерживает внимание прессы и поклонников. Сложившийся имидж теперь определяет её дальнейшие публичные действия.

