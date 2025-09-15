Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:59
Шоу-бизнес

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл механизм создания публичного имиджа Татьяны Плаксиной. Эксперт заявил, что образ "наивной дурочки" является продуманным пиар-ходом.

Любовь Успенская
Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Гулямов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Любовь Успенская

По словам специалиста, 35-летняя дочь Любови Успенской — адекватная и сообразительная женщина. Её поведение на публике полностью контролируется звёздной матерью и её менеджером.

Дворцов в разговоре с Общественной Службой Новостей подчеркнул, что Плаксина выполняет все указания для своего продвижения.

"Любовь Залмановна пытается вылепить из дочери звезду. Они сами способны создавать провокационные инфоповоды, которые пресса затем развивает", — отметил продюсер.

Спикер уточнил, что таким способом артистка добивается признания и удерживает внимание прессы и поклонников. Сложившийся имидж теперь определяет её дальнейшие публичные действия.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская исполнительница городских романсов и русского шансона. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
