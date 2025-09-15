Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Марат Башаров в растерянности: что настораживает артиста в новом избраннике дочери из Филиппин

1:01
Шоу-бизнес

21-летняя наследница актёра и телеведущего Марата Башарова встречается с уроженцем Филиппин.

Актёр Марат Башаров
Фото: ВК-аккаунт Марата Башарова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Марат Башаров

Марат Башаров настороженно относится к женихам дочери Амели, так как опасается, что на пути девушки может встретиться проходимец.

Амели уже познакомила отца с избранником, который проживает в Лондоне, но по происхождению является филиппинцем.

"Я с ним поговорил как мог. Потому что он по-русски вообще не говорит", — рассказал актёр в шоу "Секрет на миллион" на НТВ.

Бойфренд Амели по профессии является художником-мультипликатором. Интересно, что дочь Башарова тоже учится на аниматора, собираясь в будущем создавать мультипликационные фильмы.

У Марата Башарова двое детей от разных женщин. Старшая наследница Амели появилась на свет от Елизаветы Круцко. Позднее поклонница артиста Елизавета Шевыркова родила ему сына Марселя, которому уже девять лет.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
