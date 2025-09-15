Марат Башаров в растерянности: что настораживает артиста в новом избраннике дочери из Филиппин

21-летняя наследница актёра и телеведущего Марата Башарова встречается с уроженцем Филиппин.
Марат Башаров настороженно относится к женихам дочери Амели, так как опасается, что на пути девушки может встретиться проходимец.
Амели уже познакомила отца с избранником, который проживает в Лондоне, но по происхождению является филиппинцем.
"Я с ним поговорил как мог. Потому что он по-русски вообще не говорит", — рассказал актёр в шоу "Секрет на миллион" на НТВ.
Бойфренд Амели по профессии является художником-мультипликатором. Интересно, что дочь Башарова тоже учится на аниматора, собираясь в будущем создавать мультипликационные фильмы.
У Марата Башарова двое детей от разных женщин. Старшая наследница Амели появилась на свет от Елизаветы Круцко. Позднее поклонница артиста Елизавета Шевыркова родила ему сына Марселя, которому уже девять лет.
Животное с клювом утки и хвостом бобра скрывает тайну, которая может изменить наше понимание эволюции и медицины.