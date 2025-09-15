Носил её на руках: Шаляпин раскрыл подробности близких отношений с Ириной Дубцовой

Певец Прохор Шаляпин показал наглядное доказательство того, как близок он был с певицей Ириной Дубцовой.

Фото: ВК-аккаунт Прохора Шаляпина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Прохор Шаляпин и певица Ирина Дубцова

Прохор Шаляпин опубликовал в социальных сетях фото, на которых он запечатлён с победительницей шоу "Фабрика звёзд-4" Ириной Дубцовой. На архивных кадрах молодые артисты купаются в реке.

"В детстве я на руках носил Иру Дубцову, а она меня", — написал под снимком Прохор.

Певец отметил на фото свою подругу детства. Публика восприняла это как попытку примирения с Дубцовой со стороны Шаляпина.

Пути звёзд разошлись после размолвки. По словам Шаляпина, Дубцова на него обиделась, так как он не смог приехать на похороны её отца. Артист объяснял, что в тот период испытывал финансовые трудности, поэтому не мог посетить траурную церемонию, проходящую в другом городе.

Ранее Дубцова резко высказалась о Шаляпине, отметив, что он стал мемом.