Диагноз опровергнут: Ольга Орлова наконец доказала, что её дочь не страдает аутизмом

Певица и телеведущая Ольга Орлова порадовала поклонников трогательным видеороликом со своей двухлетней дочкой Аней. После просмотра этого милого момента, возможно, критики перестанут приписывать малышке несуществующие диагнозы.
Ранее из-за особенностей развития речи наследницу певицы часто подозревали в аутизме. Ольга Орлова всегда опровергала эти слухи, настаивая на том, что не видит никаких отклонений в развитии дочери. Вместе с няней она терпеливо и усердно работала над тем, чтобы помочь девочке заговорить, и эти усилия принесли свои плоды. Теперь Аня уже уверенно произносит большинство слов, необходимых ей для общения с мамой.
"Всем привет! Я Аня. Как дела?" — выговорила малышка на камеру, слушая подсказки Орловой за кадром.
Хотя некоторые более сложные фразы пока даются ей с трудом, это явный и уверенный шаг вперёд.
