Эфирные войны СССР: кто на самом деле блокировал Ольгу Зарубину вопреки словам Пугачёвой

В недавнем интервью Алла Пугачёва решительно опровергла слухи о том, что она когда-либо препятствовала карьере других артистов на эстраде. Певица назвала имена тех, кто обвинял её в этом. Первой в списке Пугачёвой оказалась Ольга Зарубина, которая несколько лет назад в беседе с "МК" открыто заявила о предполагаемых происках Примадонны. Алла Борисовна в ответ подчеркнула, что даже не знает, какие песни исполняет Зарубина, и вспомнила инцидент с фонограммой на концерте, после которого Ольгу перестали показывать по телевидению.

Ольга Зарубина
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Гурешов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ольга Зарубина

Корреспонденты "МК" представили Зарубиной высказывания Пугачёвой. Певица была шокирована услышанным. Она подтвердила, что у неё действительно была неприятность с фонограммой, однако подчеркнула, что конкретно в этом она не винит Пугачёву. Зарубина вспомнила другой случай, когда она записала с Михаилом Боярским песню "Так не должно быть", которую они исполнили в "Голубом огоньке", но позже этот дуэт исчез даже из архивов.

"Наш дуэт с Мишей, видимо, сразу стёрли, как только его отсняли. В "Песне года" нас уже тоже не было. Хотя мы эту песню отсняли, но из эфира её вырезали. Такого быть не могло в принципе, потому что эта была песня самого Тухманова — одного из главных композиторов страны. Но нам сказали, что в "Песне года" нас не покажут, потому что в этом выпуске звучит песня Пугачёвой "Ах, лето". Мол, два хита в одной программе — нельзя", — заявила Зарубина.

Исполнительница считает, что Алла Пугачёва в своем интервью лукавила, в том числе рассказывая о том, что было время, когда она боялась заходить на телевидение из-за своих отношений с руководством.

"Все разумные люди понимают, что это ложь. Для неё как раз все двери были открыты. В то время в музыкальной редакции был режиссёр, который любил "подбухивать". Причем прилично. Он был главным во всех центровых передачах: "Голубой огонёк", "Песня года", "Утренняя почта". Он очень сильно дружил с Пугачёвой и этого не скрывал. И вот на мне после "Так не должно быть" просто без причины он поставил крест: "Не снимать её, и всё". И меня не снимали", — сказала Зарубина.

Также она вспомнила о том, что была первой исполнительницей песни "Айсберг", но Пугачёва забрала этот хит себе, увидев, насколько он стал популярным с самого начала своего существования.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
