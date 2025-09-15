Раньше было забавно: слова актёра Дмитрия Лагачева приобрели пророческий смысл после его смерти

Шоу-бизнес

Заслуженный артист России, педагог кафедры режиссуры и искусства Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Дмитрий Лагачев, скончавшийся накануне в 56 лет, являлся выдающимся учителем и примером для многих поколений молодых актёров.

Фото: commons.wikimedia.org by Dittymathew, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Свеча

Специально для своих подопечных он разработал уникальное вокально-артикуляционное упражнение, основанное на старинной загадке сербских народов. Соратница педагога Алёна Францукова отметила, что слова артиста неожиданно приобрели глубокую метафоричность.

"У нас было упражнение, его придумал Лагачев, с такими словами "Закукулено, замумулено, заколочено, зазамочено. И у вас не хватит мочи раскукулить, раззамочить”. Раньше это было просто забавно, весело. А сейчас звучит совсем иначе", — цитирует слова Француковой сайт aif.ru.

Она отметила, что с чистым и добрым Лагачевым как раз произошло то, что звучало в его загадке. Францукова подтвердила, что Лагачев скончался 13 сентября из-за внезапного приступа сердечной недостаточности.

Дмитрий Лагачев запомнился зрителям по участию в известных телепроектах, таких как, "Тайны следствия", "Морские дьяволы" и других. К тому же его выразительным голосом говорили герои известных анимационных фильмов.

