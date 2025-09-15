Вирусный эффект: почему Татьяна Буланова стыдится своих танцоров на фоне ажиотажа

Певица Татьяна Буланова испытывает большую неловкость за то, что танцы в её сценических номерах стали вирусными. Певица нашла оправдание участникам своей подтанцовки.
Татьяна Буланова не в восторге от внимания к своим танцорам. Она не считает пародии на её хореографию успехом и только ждёт, когда ажиотаж утихнет, чтобы продолжить свою спокойную тихую жизнь.
"Это, конечно, приятно, но для меня успех — это когда песня хорошая вышла… Ну то, что я сделала. А тут ничего такого не произошло", — выразила своё мнение звезда в интервью Ксении Собчак.
Буланова объяснила, что её подтанцовка случайно привлекла внимание публики. Она отметила, что её команда находилась не в лучшей форме из-за тяжёлого переезда. Ребята, по её словам, расслабились, так как были уверены, что они не выделяются на сцене.
Поклонники Булановой признаются, что стали ещё лучше относиться к артистке, так как увидели её человечное отношение к танцорам, которые работают с ней много лет. Публике нравится, что певица не прощается с людьми, с которыми начинала свою сценическую карьеру.
Ранее танцор Булановой отреагировал на высказывание Аллы Пугачёвой. Его уязвили слова Примадонны об их непрофессионализме.
