Вирусный эффект: почему Татьяна Буланова стыдится своих танцоров на фоне ажиотажа

1:24
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова испытывает большую неловкость за то, что танцы в её сценических номерах стали вирусными. Певица нашла оправдание участникам своей подтанцовки.

Певица Татьяна Буланова
Фото: ВК-аккаунт Татьяны Булановой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Татьяна Буланова

Татьяна Буланова не в восторге от внимания к своим танцорам. Она не считает пародии на её хореографию успехом и только ждёт, когда ажиотаж утихнет, чтобы продолжить свою спокойную тихую жизнь.

"Это, конечно, приятно, но для меня успех — это когда песня хорошая вышла… Ну то, что я сделала. А тут ничего такого не произошло", — выразила своё мнение звезда в интервью Ксении Собчак.

Буланова объяснила, что её подтанцовка случайно привлекла внимание публики. Она отметила, что её команда находилась не в лучшей форме из-за тяжёлого переезда. Ребята, по её словам, расслабились, так как были уверены, что они не выделяются на сцене. 

Поклонники Булановой признаются, что стали ещё лучше относиться к артистке, так как увидели её человечное отношение к танцорам, которые работают с ней много лет. Публике нравится, что певица не прощается с людьми, с которыми начинала свою сценическую карьеру. 

Ранее танцор Булановой отреагировал на высказывание Аллы Пугачёвой. Его уязвили слова Примадонны об их непрофессионализме. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
