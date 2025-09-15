Елену Драпеко дважды внесли в базу Миротворец*: почему депутат снова оказалась в чёрном списке Украины

Депутата Государственной думы Елену Драпеко повторно внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец"*.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Елена Драпеко

Как сообщает издание "Постньюс", новая запись в карточке политика появилась 14 сентября 2025 года. Основанием для включения стали многократные пересечения границы с Донбассом через пункт пропуска "Матвеев Курган" в 2023 году.

Драпеко обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".

Впервые депутат была внесена в базу ещё 25 июня 2015 года. Тогда причиной стало участие в выездном заседании комитета Госдумы по культуре в Севастополе.

Ресурс "Миротворец" известен практикой включения в списки несовершеннолетних. Ранее в базу добавляли детей в возрасте от пяти лет по обвинению в "нарушении государственной границы".

* сайт признан экстремистским и заблокирован в РФ по решению суда

Уточнения

Елена Григорьевна Драпе́ко (род. 29 октября 1948 года, Уральск, КазССР, СССР) — советская и российская киноактриса, политик. Депутат Государственной думы Российской Федерации с 2000 года.



