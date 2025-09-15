Милявская в чёрном списке? Почему Лолита исчезла с экранов — первый комментарий певицы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская прокомментировала слухи о том, что ей запрещено появляться на федеральных каналах.

Певица Лолита Милявская
Фото: ВК-аккаунт Лолиты Милявской by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Лолита Милявская

После скандала с "голой вечеринкой", организованной блогером Настей Ивлеевой, Лолиту перестали замечать на российском телевидении. Множатся слухи о том, что звезда попала в некий чёрный список.

Милявская заверила, что сама приняла решение не появляться на телевизионных экранах, так как у неё отсутствует интерес к ТВ-площадкам. Запрет на съёмки она назвала глупостью.

Ранее сообщалось, что Лолита Милявская попала в поле зрения налоговой службы. 

"Я на протяжении 40 лет снимаюсь в тех или иных передачах. У меня прекрасные отношения со всеми телевизионщиками, но интереснее мне сейчас с платформами. Я выбираю проекты, в которых меня ещё не было", — цитирует слова знаменитости издание "Абзац".

К слову, с концертной деятельностью у Лолиты складывается всё непросто. Гастроли в честь 60-летнего юбилея певицы так и не состоялись.

Милявская жаловалась на то, что её выступления в городах России отменяются в последний момент по абсурдным причинам.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
