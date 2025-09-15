Триумф визажистки из Владивостока: как выглядит россиянка, победившая в конкурсе Миссис Европа 2025

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Визажистка из Владивостока Анастасия Белик одержала победу в конкурсе красоты "Миссис Европа-2025". Без политической подоплёки в этом деле не обошлось.

Фото: Телеграм-канал СтарХита by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Модель Анастасия Белик

31-летняя россиянка представляла на конкурсе родную страну, однако появиться на сцене с лентой с надписью "Россия" ей не позволили по политическим соображениям. Вместо этого она вышла на сцену с надписью "Дальний Восток".

Финал конкурса красоты состоялся в Болгарии. Он проходил четыре дня — с 10 по 14 сентября. В конкурсном отборе принимали участие красавицы из стран европейского континента в возрасте от 22 до 43 лет.

Ранее звезда "Дома-2" Алёна Водонаева выбрала своего фаворита на мужском международном конкурсе красоты.