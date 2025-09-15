Хиты Тату прогремят в Москве: первый концерт за долгое время обещает сенсационные доходы

Поклонники легендарной группы "Тату" ликуют: впервые за долгое время коллектив анонсировал большое выступление в Москве, которое запланировано на конец октября. Как стало известно из публикации Telegram-канала SHOT, концерт пройдёт на площадке, вмещающей до четырёх тысяч зрителей. Стоимость билетов варьируется от 5 до 30 тысяч рублей, что позволяет предположить, что при полной рассадке группа сможет рассчитывать на доход в размере около 30 миллионов рублей.
Эта сумма, однако, не полностью осядет в карманах солисток. По предварительным данным, Юлия Волкова и Лена Катина получат примерно половину от общей выручки, то есть около 15 миллионов рублей. Оставшиеся средства будут направлены на покрытие организационных расходов, включая аренду зала, гонорары техническому персоналу и другие затраты, связанные с проведением мероприятия.
Стоит отметить, что "Тату" также готовы радовать своих фанатов и на более камерных мероприятиях. Группа озвучила готовность выступить на частных корпоративах за сумму в 10 миллионов рублей.
