Смерть жены в 34 года: Алексей Корзин рассказывает о боли и утешении в детях

Солист "Челси" Алексей Корзин объяснил, что помогло ему оправиться после кончины молодой жены. Сейчас певец живёт ради детей.
Алексей Корзин признался, что иногда он просыпается с грустными мыслями и непониманием как жить дальше.
В чувства артиста приводят белокурые сыновья, которые бегают по утрам к отцу, чтобы его обнять.
"Теперь это мой смысл жизни. Я должен их вырастить, поставить на ноги. Для себя, для Кати", — высказался Алексей в ТВ-шоу "Песни от всей души" на канале "Россия".
Певцу пришлось рассказать старшему сыну горькую правду о матери, так как он задавал много вопросов. Младшего от пока бережёт от травмирующей информации. Малыш постоянно зовёт маму.
Жена Корзина Екатерина умерла внезапно во сне в возрасте 34 года.
