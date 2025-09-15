Автобиография, всколыхнувшая Британию: принц Гарри оправдался за свою скандальную книгу

Принц Гарри снова заговорил о своей автобиографии, которая в 2023 году наделала немало шума.

Фото: Wikipedia by DoD News, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ принц Гарри

В интервью британским журналистам, сопровождавшим его визит на Украину, герцог Сассекский подчеркнул, что его книга не была попыткой публично выставить семейные конфликты на всеобщее обозрение.

"Моя совесть чиста"

По словам Гарри, он не считает, что обнародовал слишком личные подробности.

"Не думаю, что я вынес сор из избы. Это было тяжелое послание, но я сделал его наилучшим образом. Моя совесть чиста", — заявил он.

Отношения с Великобританией и семьей

Хотя Гарри нечасто говорит о своем отце, короле Карле III, он подчеркнул, что хотел бы проводить больше времени на родине и чаще общаться с родителем.

"Я всегда любил Великобританию и всегда буду любить Великобританию", — отметил принц.

При этом он добавил, что вопреки образу, созданному прессой, не считает себя несчастным человеком и доволен своей жизнью, пишет The Guardian.

Книга, ставшая бестселлером

Автобиография принца Гарри "Spare" стала самой быстро продаваемой книгой non-fiction в истории Великобритании. Она вызвала огромный резонанс из-за откровенных признаний, включая истории о семейных конфликтах и скандальные детали личной жизни, которые стали предметом обсуждений по всему миру.