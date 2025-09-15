Собчак запела Буланову, и тут появился Виторган: его комментарий заставляет краснеть или хохотать

Максим Виторган не остался в стороне, когда его бывшая супруга Ксения Собчак поделилась в соцсетях видео, где она демонстрирует свои вокальные способности. Журналистка опубликовала ролик, в котором исполнила песню Татьяны Булановой "Старшая сестра", показав себя как в юности, так и спустя три десятилетия.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Максим Виторган

Актёр, известный своим острым языком, не упустил возможности в очередной раз подшутить над Ксенией. В комментариях под её постом он оставил едкое замечание, посоветовав ей больше петь, но с одной оговоркой.

Кроме того, Максим Виторган поделился своими ассоциациями от исполнения Собчак, с юмором намекнув на то, что слушать такое пение — удовольствие не для слабонервных.

"Тебе надо больше петь (только не при ребёнке). Есть ощущение, что в этот момент кому-то грехи отпускаются", — пошутил Максим.