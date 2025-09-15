Маленькая модница: мама Тимати раскрыла бьюти-секреты своей 11-летней внучки

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Симона Юнусова, мама известного рэп-исполнителя Тимати, раскрыла секреты красоты своей 11-летней внучки Алисы. Оказалось, что уход за юной леди строится на простых, но эффективных процедурах.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Косметичка

Как сообщает Super, Симона поделилась, что для поддержания здоровья волос Алисе регулярно подстригают кончики, убирая не более полутора сантиметров. По желанию девочки ей также делают стильные салонные укладки. Ежедневный душ и вечернее умывание лица — неотъемлемая часть её бьюти-рутины.

Кроме того, бабушка рассказала о новом увлечении Алисы — мире парфюмерии. На данном этапе девочка отдаёт предпочтение лёгким, нежным ароматам, подходящим для её возраста. Не менее страстно Алиса относится к своей коллекции блесков для губ, которая, хоть пока и невелика, постоянно пополняется.

Эти приятные ритуалы помогают Алисе с ранних лет приучаться к заботе о себе. Примечательно, что в свои 11 лет девочка совершенно не проявляет интереса к дорогим брендам и модным аксессуарам.