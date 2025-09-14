Хотелось досадить: вот что на самом деле заставило Остроумову выйти замуж за Гафта

Народная артистка России Ольга Остроумова поделилась трогательными воспоминаниями о своём браке с Валентином Гафтом. В эфире программы "Однажды…" на телеканале НТВ актриса рассказала, как сильно скучает по своему ушедшему супругу, с которым они прожили счастливые 25 лет.

Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International Валентин Гафт

Их встреча произошла в 90-е годы, когда оба уже имели за плечами по два брака. Ольга Остроумова призналась, что не сразу поняла, что Валентин Гафт — это любовь всей её жизни. По словам звезды, он всегда её поражал, но настоящее чувство пришло со временем.

Актриса рассказала, что на момент знакомства с Гафтом она переживала тяжёлый развод из-за измены бывшего мужа.

"Мне хотелось досадить прежнему мужу. Вот Гафт… Я за него замуж вышла, он красиво ухаживал", — призналась Ольга Михайловна.

Несмотря на разные периоды в отношениях, включая ссоры и недоверие со стороны Гафта к женщинам, им удалось сохранить крепкий семейный союз.

В браке с Остроумовой Валентин Гафт изменился к лучшему: он стал больше доверять, перестал использовать нецензурную лексику, и даже его нервный тик, который беспокоил его до болезни, прекратился. Он стал мягче и спокойнее.

Валентин Гафт скончался в декабре 2020 года в возрасте 85 лет после перенесённого инсульта. Ольга Остроумова была рядом с ним до последнего. Она вспоминает, как тяжело мужу давалось привыкание к ограничениям, связанным с болезнью. Он, привыкший быть активным и первым во всём, с трудом смирялся с немощью, когда не мог ходить и его руки тряслись.

"Сложно мужчине привыкнуть к немощи, очень сложно. Он же всё время поддерживал форму, с гантелями занимался", — с грустью отметила Остроумова.