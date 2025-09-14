От бездельника до звезды корпоративов: Шаляпин поднял ценник, но удивляет скромностью райдера

Прохор Шаляпин усиленно поддерживает имидж бездельника и постоянно даёт повод для шуток в интернете на эту тему, но на самом деле он всё же не гнушается некоторой работы и ведёт корпоративы. Как сообщает Telegram-канал SHOT, шоумен теперь оценивает своё участие в мероприятиях в 1,1 миллиона рублей. Это на 200 тысяч больше, чем раньше.
За эту сумму Шаляпин готов не только исполнить свои хиты, но и взять на себя роль ведущего вечера. Артист проводит на сцене до четырёх часов, полностью погружаясь в программу.
Несмотря на рост гонорара, требования артиста к организаторам остаются довольно умеренными. В отличие от многих своих коллег, предпочитающих бизнес-класс, Прохор готов лететь в экономе, лишь бы было достаточно места для ног. Что касается проживания, его устраивают стандартные условия в гостиницах с рейтингом "четыре звезды", горячей водой и чистотой.
В гримёрке певец не требует ничего экстраординарного: ему достаточно лёгких закусок, нескольких банок Coca-Cola Light, бутылки виски и лака для волос.
