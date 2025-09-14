Неожиданный выбор Киркорова: вот что бы сделал певец, если бы мог изменить своё прошлое

На праздничном концерте "Дорожного радио" Филипп Киркоров поделился своими размышлениями о жизни и карьере. В интервью изданию Super он откровенно признался, что не испытывает сожалений о прошлом и не стал бы ничего менять, даже если бы у него была такая возможность.
Филипп Бедросович выразил полное удовлетворение тем, как сложилась его жизнь и в профессиональном плане, и в личной сфере, несмотря на то что он до сих пор не встретил вторую половинку после развода с Аллой Пугачёвой.
"Даже если бы меня спросили, что бы я сделал заново, ничего бы не изменил, ничего ни в карьере, ни в личной жизни. Всё мне на пользу", — откровенно заявил Филипп Бедросович.
Желая сильнее подчеркнуть, как он ценить жизнь, Киркоров сравнил её с драгоценным украшением.
"Принял — и ношу с гордостью", — с улыбкой заключил певец.
Ранее Алла Пугачёва удивила общественность признанием о том, что её брак с Киркоровым был фиктивным и что она всего лишь уступила матери певца, которая хотела этого союза.
