Неожиданный выбор Киркорова: вот что бы сделал певец, если бы мог изменить своё прошлое

На праздничном концерте "Дорожного радио" Филипп Киркоров поделился своими размышлениями о жизни и карьере. В интервью изданию Super он откровенно признался, что не испытывает сожалений о прошлом и не стал бы ничего менять, даже если бы у него была такая возможность.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Филипп Бедросович выразил полное удовлетворение тем, как сложилась его жизнь и в профессиональном плане, и в личной сфере, несмотря на то что он до сих пор не встретил вторую половинку после развода с Аллой Пугачёвой.

"Даже если бы меня спросили, что бы я сделал заново, ничего бы не изменил, ничего ни в карьере, ни в личной жизни. Всё мне на пользу", — откровенно заявил Филипп Бедросович.

Желая сильнее подчеркнуть, как он ценить жизнь, Киркоров сравнил её с драгоценным украшением.

"Принял — и ношу с гордостью", — с улыбкой заключил певец.

Ранее Алла Пугачёва удивила общественность признанием о том, что её брак с Киркоровым был фиктивным и что она всего лишь уступила матери певца, которая хотела этого союза.