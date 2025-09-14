Брак с Киркоровым — фикция: два факта заставили Пригожина усомниться в словах Пугачёвой

Иосиф Пригожин выразил недоумение по поводу недавних заявлений Аллы Пугачёвой о её браке с Филиппом Киркоровым. В беседе с изданием Teleprogramma.pro продюсер поставил под сомнение искренность певицы, которая в новом интервью дала понять, что вышла замуж за Киркорова только по настоянию его матери, которая предчувствовала свою близкую смерть и хотела доверить заботу о сыне именно Примадонне.

Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Иосиф Пригожин

Продюсер подчеркнул, что, во-первых, Пугачёва и Киркоров прожили вместе более десяти лет, а во-вторых, они обвенчались. Пригожин сомневается, что столь долгий период совместной жизни мог быть лишь имитацией.

"В 1996 году они венчались в Иерусалиме. И если он всего лишь её проект, то тем самым она раскрыла тайну шоу-бизнеса. Оказывается, брак был по договору. И жила-то она с Киркоровым не два года и не три. То есть получается, что, раскрыв секреты шоу-бизнеса, она показала всю правду", — прокомментировал продюсер.

По мнению Пригожина, если брак с Киркоровым был фиктивным, то Пугачёва поступила цинично не только по отношению к обществу, но и по отношению к Богу.

"Можно было обманывать людей, имитируя брак? Она же призналась в своём обмане. Дважды цинизм получается. Веру обманула и общество", — заявил Иосиф Пригожин.