Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Турбина обид не прощает: почему одни моторы служат десятилетиями, а другие умирают за год
Диета больше не работает? Названы 4 способа разбудить ленивый метаболизм
Микроинсульт исподтишка: ложная тревога или роковой сигнал: лёгкое недомогание может стоить жизни
Затянуть пояса: губернатор НАО объявила о грядущем сокращении бюджетных расходов
Фестиваль комаров: эксперимент раскрыл опасные привычки людей
Простой способ сделать тесто для пиццы вкуснее, чем в пиццерии: секрет шефа
Точка, где рождается доверие: как подготовиться к поездке с пассажиром на мотоцикле
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Актиния-звёздочка: морское чудо раскрывает секреты вечной молодости

Брак с Киркоровым — фикция: два факта заставили Пригожина усомниться в словах Пугачёвой

1:30
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин выразил недоумение по поводу недавних заявлений Аллы Пугачёвой о её браке с Филиппом Киркоровым. В беседе с изданием Teleprogramma.pro продюсер поставил под сомнение искренность певицы, которая в новом интервью дала понять, что вышла замуж за Киркорова только по настоянию его матери, которая предчувствовала свою близкую смерть и хотела доверить заботу о сыне именно Примадонне.

Иосиф Пригожин
Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Иосиф Пригожин

Продюсер подчеркнул, что, во-первых, Пугачёва и Киркоров прожили вместе более десяти лет, а во-вторых, они обвенчались. Пригожин сомневается, что столь долгий период совместной жизни мог быть лишь имитацией.

"В 1996 году они венчались в Иерусалиме. И если он всего лишь её проект, то тем самым она раскрыла тайну шоу-бизнеса. Оказывается, брак был по договору. И жила-то она с Киркоровым не два года и не три. То есть получается, что, раскрыв секреты шоу-бизнеса, она показала всю правду", — прокомментировал продюсер.

По мнению Пригожина, если брак с Киркоровым был фиктивным, то Пугачёва поступила цинично не только по отношению к обществу, но и по отношению к Богу.

"Можно было обманывать людей, имитируя брак? Она же призналась в своём обмане. Дважды цинизм получается. Веру обманула и общество", — заявил Иосиф Пригожин.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Наука и техника
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Домашние животные
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Последние материалы
Точка, где рождается доверие: как подготовиться к поездке с пассажиром на мотоцикле
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Актиния-звёздочка: морское чудо раскрывает секреты вечной молодости
Тёмная армия ночных разрушителей уже на пороге: защитите сад, пока не стало поздно
Новая стратегия? ЕС нашёл лазейку для помощи Украине за счёт российских активов
Бабушкин секрет, который работает лучше дорогих кремов: самая эффективная маска против акне
Красота на картинке, головная боль в жизни: почему ковры обманывают ожидания
Подделка или оригинал? Как отличить безопасный парфюм от опасной имитации по одному признаку
Как сохранить летнюю фигуру круглый год? Эти советы помогут оставаться в форме в любое время года
Гореть всей гадости внутри: чили запускает скрытый ресурс, о котором мало кто знал
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.