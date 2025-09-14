Юбилей вдали от суеты: Петросян выбрал особенное место для празднования 80-летия

Известный юморист Евгений Петросян, которому 16 сентября исполнится 80 лет, решил отметить свой юбилей вдали от шумного города. Его супруга Татьяна Брухунова поделилась с поклонниками в личном блоге деталями их семейного отдыха. Пара выбрала живописное место на западе Тверской области — озеро Наговье — и отправилась туда вместе с детьми Ваганом и Матильдой.
Семья остановилась в уютном отеле у озера. Татьяна восхитилась красотой и умиротворённостью этого места и порадовалась минутам, которые она проводит с самыми близкими людьми, наслаждаясь восхитительными пейзажами.
"Невероятной красоты, конечно, места. Думаю, что мы здесь классно проведём время. Погода чудесная — +20 градусов, ветра нет. Почему мы решили отправиться сюда? Евгений Ваганович захотел отметить свою дату, свой юбилей в спокойном, уединённом месте всей семьёй. И вот мы решили на недельку выбраться сюда, в Тверскую область. И в покое, сосредоточении на семье встретить эту дату", — рассказала Татьяна.
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились шесть лет назад. Они часто сталкивались с критикой из-за огромной разницы в возрасте, однако время показывает, что этот брак оказался действительно крепким.
Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.