Юбилей вдали от суеты: Петросян выбрал особенное место для празднования 80-летия

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный юморист Евгений Петросян, которому 16 сентября исполнится 80 лет, решил отметить свой юбилей вдали от шумного города. Его супруга Татьяна Брухунова поделилась с поклонниками в личном блоге деталями их семейного отдыха. Пара выбрала живописное место на западе Тверской области — озеро Наговье — и отправилась туда вместе с детьми Ваганом и Матильдой.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Евгений Петросян

Семья остановилась в уютном отеле у озера. Татьяна восхитилась красотой и умиротворённостью этого места и порадовалась минутам, которые она проводит с самыми близкими людьми, наслаждаясь восхитительными пейзажами.

"Невероятной красоты, конечно, места. Думаю, что мы здесь классно проведём время. Погода чудесная — +20 градусов, ветра нет. Почему мы решили отправиться сюда? Евгений Ваганович захотел отметить свою дату, свой юбилей в спокойном, уединённом месте всей семьёй. И вот мы решили на недельку выбраться сюда, в Тверскую область. И в покое, сосредоточении на семье встретить эту дату", — рассказала Татьяна.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились шесть лет назад. Они часто сталкивались с критикой из-за огромной разницы в возрасте, однако время показывает, что этот брак оказался действительно крепким.