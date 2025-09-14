Уважение к партнёру или безумие: какую цену заплатила Бузова за участие в Ледниковом периоде

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась откровением, которое поразило многих её поклонников. Оказалось, что во время съёмок популярного ледового шоу "Ледниковый период" артистка выступала с серьёзной травмой — переломом рёбер.

Как пишет Super, на мероприятии, посвящённом Дню московского спорта, Ольга рассказала, что получила травму во время одного из выступлений. Несмотря на сильную боль, она решила скрыть своё состояние от всех и продолжала выходить на лёд. Певица объяснила своё решение глубоким уважением к партнёру по проекту и нежеланием подвести его.

"Сейчас бы, конечно, я этого не сделала, но это такая любовь и уважение к партнёру, что я просто не могла его подвести, не могла не выйти на лёд. Поэтому восьмое и девятое ребро до сих пор заживают", — откровенно рассказала Ольга Бузова.

К счастью, артистке не потребуется хирургическое вмешательство. По её словам, переломы рёбер требуют длительного периода восстановления, но не более того.

Ранее звезда уже упоминала, что причиной падения и получения травмы стало тяжёлое эмоциональное состояние. В тот период её сестра Анна перенесла инсульт, что сильно повлияло на концентрацию Ольги во время тренировок. Потеряв внимание на льду, она упала и получила перелом.