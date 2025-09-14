Фиктивный брак с Киркоровым: раскрыта ужасающая реакция певца на откровения Пугачёвой

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В своём недавнем интервью Алла Пугачёва поделилась неожиданными подробностями своего брака с Филиппом Киркоровым. Примадонна призналась, что согласилась на союз с королём поп-сцены по настоянию его матери, которая, предчувствуя свой скорый уход из жизни, умоляла Пугачёву быть рядом с Киркоровым и по-матерински заботиться о нём.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Эта информация вызвала бурную реакцию у самого Филиппа Бедросовича. Как рассказал близкий друг артиста Telegram-каналу "Свита Короля", Киркоров был глубоко опечален словами своей бывшей супруги.

По словам источника, исполнитель хита "Зайка моя" совершенно не ожидал, что Алла Борисовна публично назовёт их брак фиктивным. Собеседник Telegram-канала уверен, что таким образом Пугачёва растоптала Киркорова как мужчину.

"Он плакал как ребёнок. Закрылся в кабинете, помощники по телефону отвечали, что его нет. Филипп считает признание Аллы Борисовны о фиктивном браке предательством. Она же ноги об него вытерла. Нельзя так с мужчиной", — поделился приятель артиста.