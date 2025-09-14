Муж Насти Ивлеевой отвоевал наследство: что скрывалось за трагической смертью его брата

Филипп Бегак, муж известного блогера Насти Ивлеевой, успешно отстоял в суде своё право на наследство, оставшееся после смерти его брата. Как стало известно РИА Новости, речь идёт о долях в жилом доме и на земельном участке, расположенных в ДСК "Советский писатель".

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток судьи

После трагической гибели брата Максима открылось наследство, которое включало в себя 1/9 часть дома и 1/6 часть земли, однако, как это часто бывает в подобных ситуациях, никто из близких родственников, включая мать Дарью Семёнову, не успел оформить свои права на имущество в установленный законом срок.

Несмотря на это, Филипп Бегак фактически вступил в права наследника: он пользовался имуществом, нёс расходы по его содержанию, но для официального оформления документов требовалось судебное решение.

Мать Филиппа не присутствовала на судебном разбирательстве, но направила своего представителя, который полностью поддержал исковые требования сына. Суд, рассмотрев все обстоятельства, удовлетворил иск Филиппа Бегака, признав его законным наследником второй очереди.

Стоит отметить, что гибель старшего брата Филиппа Максима в столь юном возрасте — 24 года — была связана с карточным долгом.