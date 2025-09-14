Ты в LA, а я в Донецке: рэпер Хаски выпустил дисс на Канье Уэста с отсылками к СВО

Российский рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) представил новый трек под названием "kanye west diss", в котором обратился к культовой фигуре мировой сцены — Канье Уэсту. Песня сразу же вызвала резонанс.
Однако образ Уэста здесь собирательный. Хаски использует его имя как символ всего Запада и напрямую критикует политический курс США и систему ценностей, которая транслируется американской культурой.
Песня начинается с жесткой декларации:
"Ты, наверное, в LA. Я сегодня в Донецке / У кента ПТСР, и он застыл будто нэцкэ / Мы везем пару "птиц” в сторону ЛБС / Я пишу этот дисс на тебя, мистер Уэст".
Артист подчеркивает контраст между глянцевым образом западного шоу-бизнеса и суровой реальностью, которую он сам отражает в творчестве.
Вместе с треком Хаски представил и клип.
