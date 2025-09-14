Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цифровая экспансия: Китай получил влияние в Африке с помощью технологий слежки
Сколько минут варить опята для супа, жарки и заморозки: простая инструкция для всех случаев
Древние псы, что считали себя равными людям: кого держали ещё фараоны
Зелёное золото с огорода: пять трав, которые зимой стоят дороже лимонов
Капля молока хранит секрет: как антитела обучают защиту ребёнка
Кислотный удар: эти химикаты обманывали учёных и нас все эти годы
Каменная шкатулка у Крюкова канала: какие истории скрывает особняк Веге за закрытыми дверями
Спорт, который калечит: неожиданный рейтинг самых травмоопасных дисциплин
Зеркало прядей трескается: маска оживит локоны лишь при правильном ритуале применения

Ты в LA, а я в Донецке: рэпер Хаски выпустил дисс на Канье Уэста с отсылками к СВО

0:56
Шоу-бизнес

Российский рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) представил новый трек под названием "kanye west diss", в котором обратился к культовой фигуре мировой сцены — Канье Уэсту. Песня сразу же вызвала резонанс.

Канье Уэст
Фото: commons.wikimedia.org by Brandon Winters, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Канье Уэст

Однако образ Уэста здесь собирательный. Хаски использует его имя как символ всего Запада и напрямую критикует политический курс США и систему ценностей, которая транслируется американской культурой.

Песня начинается с жесткой декларации:

"Ты, наверное, в LA. Я сегодня в Донецке / У кента ПТСР, и он застыл будто нэцкэ / Мы везем пару "птиц” в сторону ЛБС / Я пишу этот дисс на тебя, мистер Уэст".

Артист подчеркивает контраст между глянцевым образом западного шоу-бизнеса и суровой реальностью, которую он сам отражает в творчестве.

Вместе с треком Хаски представил и клип.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Секретная империя Алиева в РФ: двойная игра азербайджанской элиты
Мир. Новости мира
Секретная империя Алиева в РФ: двойная игра азербайджанской элиты
Украина перестала получать азербайджанский газ
Экономика и бизнес
Украина перестала получать азербайджанский газ
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Последние материалы
Микроволновка работает вхолостую: неисправность может быть только видимостью
Пирог, который переиграл классику: киш с тыквой и фетой влюбляет с первого кусочка
Мужчины плачут: эти пять актёров были растроганы до слёз овациями на кинофестивалях
Французский госдолг на пределе: инвесторы бегут, рейтинг падает, кризис надвигается
Память крепнет через обучение: эти новые навыки работают лучше любых тренажёров
Пока конкуренты ускоряются, McLaren жмёт на тормоз: что это значит для бренда
Кабачки доживут до марта без холодильника: три простых правила, о которых молчат
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Динозавры скрылись в обыденности: мы видим их каждый день, но не узнаём истинный облик
300 гектаров природы на краю города: история дендропарка, который не сдался застройщикам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.