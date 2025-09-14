Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сербские гости прибыли в Калининград: 38 тысяч саженцев готовы к посадке
Теплица может стать бомбой замедленного действия: вот что осенью прячется под каркасом
Экономия на сервисе начинается с выбора марки: лучшие китайские авто по качеству
Ваш мозг шепчет чужие мысли: причина кроется глубже, чем вы думаете, и касается каждого
Этот медовик покорит вас простотой: рецепт без раскатки коржей покорит занятых хозяек
Природа в окружении истории: как Абруццо завораживает своим очарованием
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Футбольная лихорадка и кулинарные шедевры: 2 рецепта, которые вы должны попробовать
Растут, но никак не догонят: почему зарплаты в России всё ещё отстают от мировых лидеров

Собака на сцене, пшик от Соседова и первое прощание: как прошёл второй выпуск ВИА Суперстар

4:29
Шоу-бизнес

В новом выпуске шоу "ВИА Суперстар!" зрителей ожидали свежие правила, которые добавили интриги в конкурс. Теперь каждую неделю одна из групп будет покидать проект, а участники будут пробовать себя в различных музыкальных стилях. Второй выпуск был посвящён теме "Новый я", где артисты должны были удивить зрителей и жюри новыми образами.

Микрофон
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Микрофон

Как пишет "СтарХит", солист группы "Сладкий сон" Сергей Васюта выбрал образ Джокера, но его выступление не произвело должного впечатления. Члены жюри отметили, что номер не был завершённым и артист не смог в полной мере передать характер своего персонажа. Ирина Понаровская указала на недостаток пластики в исполнении, а Сергей Соседов раскритиковал вокал, заявив, что Васюта не смог передать глубину эмоций, присущую образу.

В то время как "Сладкий сон" не оправдал ожиданий, группа "Revoльvers" тронула всех до слёз своим выступлением с песней "Мы эхо". Алексей Елистратов вышел на сцену с верным другом — псом Петей. Он посвятил номер своей ушедшей собаке Ричарду. Эмоциональная нагрузка песни затронула сердца жюри, особенно Ирины Понаровской, которая не смогла сдержать слёз, вспоминая свои утраты, однако Сергей Соседов вновь нашёл повод для критики, отметив, что некоторые музыкальные моменты были упущены. Он подчеркнул, что в припеве Алексей напрасно лишь один раз пел строчку "Мы эхо", в отличие от Анны Герман, которая пела эту строчку дважды.

Группа "Блестящие" решила выйти за рамки привычного им стиля и исполнила "Moscow Сalling". Они блистали в мини-шортах, белых шубах и кокошниках. Солистки покорили членов жюри своей новой рокерской манерой исполнения и получили 8 баллов.

В то же время коллектив "Тутси" не смог достичь такого же успеха, как их предшественники, получив лишь 6 баллов. Сергей Соседов вновь не сдержал критику, отметив, что исполнение было технически корректным, но эмоционально пустым. Он подчеркнул, что для сцены недостаточно просто хорошо петь — необходимо передавать чувства и страсть, которые делают выступление по-настоящему запоминающимся. Ирина Понаровская похвалила визуальную составляющую номера, отметив, что девушки выглядели стильно и свежо.

Тем временем группы "Аракс", "Динамит", "Восток", "Бурановские бабушки" и "Лесоповал" произвели настоящий фурор на сцене. Их выступления были наполнены энергией и оригинальностью, что не оставило равнодушными ни зрителей, ни членов жюри. "Бурановские бабушки" исполнили песню "С любимыми не расставайтесь". Их интерпретация, не свойственная для них, вызвала настоящую бурю эмоций и слёзы на глазах у присутствующих. Впрочем, Сергей Соседов отметил, что строчку "С любимыми не расставайтесь" нужно каждый раз декламировать с разными интонациями. Также музыкальный критик заявил, что народный стиль не уместен для данной песни.

Группа "Поющие гитары" с песней Стаса Пьехи "Ты грустишь" вызвала разногласия среди членов жюри. Сергей Соседов не стал церемониться и поставил "пшик" мэтрам сцены, заявив, что их исполнение было отрывочным и не ритмичным. Он подчеркнул, что для музыкантов их уровня такое качество исполнения недопустимо, и даже коллеги, которые поставили более высокие оценки, не смогли его переубедить. В ответ на критику Понаровская и другие члены жюри пытались объяснить, что это был осознанный музыкальный приём, однако Соседов остался непреклонен, что добавило напряжённости в атмосферу.

В конце было объявлено, что Сергей Васюта получил за оба выпуска самое маленькое количество баллов. По новым правилам члены жюри и зрители могут один раз спасти одного участника и дать ему шанс остаться на проекте, но голоса "против" перевесили. Сергей был вынужден покинуть шоу, но он отнёсся к этому по-философски и пожелал остальным участникам, чтобы им больше повезло.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Садоводство, цветоводство
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Мёртвые живы до сих пор: что скрывал Тесла в своей фразе о бессмертии
Мёртвые живы до сих пор: что скрывал Тесла в своей фразе о бессмертии
Последние материалы
Теплица может стать бомбой замедленного действия: вот что осенью прячется под каркасом
Экономия на сервисе начинается с выбора марки: лучшие китайские авто по качеству
Ваш мозг шепчет чужие мысли: причина кроется глубже, чем вы думаете, и касается каждого
Этот медовик покорит вас простотой: рецепт без раскатки коржей покорит занятых хозяек
Природа в окружении истории: как Абруццо завораживает своим очарованием
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Футбольная лихорадка и кулинарные шедевры: 2 рецепта, которые вы должны попробовать
Собака на сцене, пшик от Соседова и первое прощание: как прошёл второй выпуск ВИА Суперстар
Растут, но никак не догонят: почему зарплаты в России всё ещё отстают от мировых лидеров
Один осенний полив — и грибок исчезает: дедовская смесь с купоросом и мылом выжигает болезнь без следа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.