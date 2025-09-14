Собака на сцене, пшик от Соседова и первое прощание: как прошёл второй выпуск ВИА Суперстар

В новом выпуске шоу "ВИА Суперстар!" зрителей ожидали свежие правила, которые добавили интриги в конкурс. Теперь каждую неделю одна из групп будет покидать проект, а участники будут пробовать себя в различных музыкальных стилях. Второй выпуск был посвящён теме "Новый я", где артисты должны были удивить зрителей и жюри новыми образами.

Как пишет "СтарХит", солист группы "Сладкий сон" Сергей Васюта выбрал образ Джокера, но его выступление не произвело должного впечатления. Члены жюри отметили, что номер не был завершённым и артист не смог в полной мере передать характер своего персонажа. Ирина Понаровская указала на недостаток пластики в исполнении, а Сергей Соседов раскритиковал вокал, заявив, что Васюта не смог передать глубину эмоций, присущую образу.

В то время как "Сладкий сон" не оправдал ожиданий, группа "Revoльvers" тронула всех до слёз своим выступлением с песней "Мы эхо". Алексей Елистратов вышел на сцену с верным другом — псом Петей. Он посвятил номер своей ушедшей собаке Ричарду. Эмоциональная нагрузка песни затронула сердца жюри, особенно Ирины Понаровской, которая не смогла сдержать слёз, вспоминая свои утраты, однако Сергей Соседов вновь нашёл повод для критики, отметив, что некоторые музыкальные моменты были упущены. Он подчеркнул, что в припеве Алексей напрасно лишь один раз пел строчку "Мы эхо", в отличие от Анны Герман, которая пела эту строчку дважды.

Группа "Блестящие" решила выйти за рамки привычного им стиля и исполнила "Moscow Сalling". Они блистали в мини-шортах, белых шубах и кокошниках. Солистки покорили членов жюри своей новой рокерской манерой исполнения и получили 8 баллов.

В то же время коллектив "Тутси" не смог достичь такого же успеха, как их предшественники, получив лишь 6 баллов. Сергей Соседов вновь не сдержал критику, отметив, что исполнение было технически корректным, но эмоционально пустым. Он подчеркнул, что для сцены недостаточно просто хорошо петь — необходимо передавать чувства и страсть, которые делают выступление по-настоящему запоминающимся. Ирина Понаровская похвалила визуальную составляющую номера, отметив, что девушки выглядели стильно и свежо.

Тем временем группы "Аракс", "Динамит", "Восток", "Бурановские бабушки" и "Лесоповал" произвели настоящий фурор на сцене. Их выступления были наполнены энергией и оригинальностью, что не оставило равнодушными ни зрителей, ни членов жюри. "Бурановские бабушки" исполнили песню "С любимыми не расставайтесь". Их интерпретация, не свойственная для них, вызвала настоящую бурю эмоций и слёзы на глазах у присутствующих. Впрочем, Сергей Соседов отметил, что строчку "С любимыми не расставайтесь" нужно каждый раз декламировать с разными интонациями. Также музыкальный критик заявил, что народный стиль не уместен для данной песни.

Группа "Поющие гитары" с песней Стаса Пьехи "Ты грустишь" вызвала разногласия среди членов жюри. Сергей Соседов не стал церемониться и поставил "пшик" мэтрам сцены, заявив, что их исполнение было отрывочным и не ритмичным. Он подчеркнул, что для музыкантов их уровня такое качество исполнения недопустимо, и даже коллеги, которые поставили более высокие оценки, не смогли его переубедить. В ответ на критику Понаровская и другие члены жюри пытались объяснить, что это был осознанный музыкальный приём, однако Соседов остался непреклонен, что добавило напряжённости в атмосферу.

В конце было объявлено, что Сергей Васюта получил за оба выпуска самое маленькое количество баллов. По новым правилам члены жюри и зрители могут один раз спасти одного участника и дать ему шанс остаться на проекте, но голоса "против" перевесили. Сергей был вынужден покинуть шоу, но он отнёсся к этому по-философски и пожелал остальным участникам, чтобы им больше повезло.