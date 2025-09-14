Волочкова отчитала Шаляпина, который переживает за её имущество

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:05
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поставила на место Прохора Шаляпина, который выразил обеспокоенность о благостоянии звезды балета.

Балерина Анастасия Волочкова
Фото: ВК-аккаунт Анастасии Волочковой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Балерина Анастасия Волочкова

Прохор Шаляпин совершенно неожиданно затронул тему имущества Анастасии Волочковой, выразив опасение, что оно рискует попасть в руки далеко не самого лучшего представителя сильного пола.

Сама Волочкова осталась не в восторге от заботы Прохора. Она уверена, что он не имеет права диктовать ей условия выбора спутника жизни.

"Я окружена молодыми людьми, я и сама молода и выгляжу прекрасно. Поэтому общаюсь с разными людьми, вне зависимости от возраста", — цитирует слова балерины URA.RU.

49-летняя Анастасия Волочкова настороженно относится к мужчинам. Она ни разу не оформляла свои отношения в ЗАГСе. Даже с отцом своей дочери Ариадны Игорем Вдовиным она не была расписана официально. 

Балерина отмечала, что сможет полюбить только того мужчину, который будет искренен в своих чувствах. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
