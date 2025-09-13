Милана Стар и её 13 миллионов на колёсах: как дочь Виталия Гогунского стала миллионершей

15-летняя блогер и певица Милана Стар похвасталась тем, что стала владелицей шикарного авто стоимостью 13 млн рублей.

Фото: Инстаграм Миланы Стар by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Милана Стар

Популярная среди подростков блогер и дочь актёра Виталия Гогунского Милана Стар разместила фото своего нового приобретения — престижного транспортного средства.

Девочка сопроводила публикацию хвастливым замечанием.

"Теперь я бизнесвумен со своей машиной?" — задалась вопросом Милана.

Юная звезда попозировала внутри элитного Mercedes-Benz V-class VIP-комплектации, стартовая цена которого составляет около 13 миллионов рублей.

Эти деньги 15-летней девочке удалось собрать благодаря развитию собственного микроблога и музыкальной карьеры.

До достижения совершеннолетия и сдачи экзамена на права ребёнка будет сопровождать личный водитель.

Рассуждая о значительных доходах молодой исполнительницы, нельзя оставить без внимания тот факт, что её известность была усилена заслугами отца, известного артиста Виталия Гогунского, прославившегося исполнением роли Кузи в популярнейшем телешоу "Универ", а также резонансным бракоразводным процессом с матерью девочки Ириной Маирко.

Поводом для публичного скандала стали споры касательно выплат алиментов, так как артист, по словам матери девочки, уклонялся от выполнения финансовых обязательств перед ребёнком.