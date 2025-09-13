Милана Стар и её 13 миллионов на колёсах: как дочь Виталия Гогунского стала миллионершей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:30
Шоу-бизнес

15-летняя блогер и певица Милана Стар похвасталась тем, что стала владелицей шикарного авто стоимостью 13 млн рублей.

Блогер Милана Стар
Фото: Инстаграм Миланы Стар by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Милана Стар

Популярная среди подростков блогер и дочь актёра Виталия Гогунского Милана Стар разместила фото своего нового приобретения — престижного транспортного средства.

Девочка сопроводила публикацию хвастливым замечанием.

"Теперь я бизнесвумен со своей машиной?" — задалась вопросом Милана.

Юная звезда попозировала внутри элитного Mercedes-Benz V-class VIP-комплектации, стартовая цена которого составляет около 13 миллионов рублей.

Эти деньги 15-летней девочке удалось собрать благодаря развитию собственного микроблога и музыкальной карьеры.

До достижения совершеннолетия и сдачи экзамена на права ребёнка будет сопровождать личный водитель.

Рассуждая о значительных доходах молодой исполнительницы, нельзя оставить без внимания тот факт, что её известность была усилена заслугами отца, известного артиста Виталия Гогунского, прославившегося исполнением роли Кузи в популярнейшем телешоу "Универ", а также резонансным бракоразводным процессом с матерью девочки Ириной Маирко.

Поводом для публичного скандала стали споры касательно выплат алиментов, так как артист, по словам матери девочки, уклонялся от выполнения финансовых обязательств перед ребёнком.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
