Милана Стар и её 13 миллионов на колёсах: как дочь Виталия Гогунского стала миллионершей

15-летняя блогер и певица Милана Стар похвасталась тем, что стала владелицей шикарного авто стоимостью 13 млн рублей.
Популярная среди подростков блогер и дочь актёра Виталия Гогунского Милана Стар разместила фото своего нового приобретения — престижного транспортного средства.
Девочка сопроводила публикацию хвастливым замечанием.
"Теперь я бизнесвумен со своей машиной?" — задалась вопросом Милана.
Юная звезда попозировала внутри элитного Mercedes-Benz V-class VIP-комплектации, стартовая цена которого составляет около 13 миллионов рублей.
Эти деньги 15-летней девочке удалось собрать благодаря развитию собственного микроблога и музыкальной карьеры.
До достижения совершеннолетия и сдачи экзамена на права ребёнка будет сопровождать личный водитель.
Рассуждая о значительных доходах молодой исполнительницы, нельзя оставить без внимания тот факт, что её известность была усилена заслугами отца, известного артиста Виталия Гогунского, прославившегося исполнением роли Кузи в популярнейшем телешоу "Универ", а также резонансным бракоразводным процессом с матерью девочки Ириной Маирко.
Поводом для публичного скандала стали споры касательно выплат алиментов, так как артист, по словам матери девочки, уклонялся от выполнения финансовых обязательств перед ребёнком.
