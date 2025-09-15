Кабала вместо поддержки: Мария Погребняк о новых мерах для многодетных семей

Мария Погребняк раскритиковала очередную меру по поддержке многодетных семей. Блогер считает предполагаемое нововведение неудачной идеей.
Мария Погребняк обратила внимание на инициативу Госдумы устраивать для многодетных семей длинные кредитные каникулы до полутора лет.
Удивление многодетной матери вызвало то, что после истечения кредитных каникул на родителей обрушиваются тягостные обязательства. С должников взыщут не только сумму долга, но и набежавшие проценты по кредиту.
"По моему мнению, это не стимулирование, а кабала, вгоняющая многодетных в бедность", — написала Мария в своём Telegram-канале.
Погребняк считает, что хорошей мерой поддержки было бы списание части долга и освобождение от процентных обязательств перед банком.
