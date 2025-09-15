Кабала вместо поддержки: Мария Погребняк о новых мерах для многодетных семей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:58
Шоу-бизнес

Мария Погребняк раскритиковала очередную меру по поддержке многодетных семей. Блогер считает предполагаемое нововведение неудачной идеей.

Многодетная семья перед домом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Многодетная семья перед домом

Мария Погребняк обратила внимание на инициативу Госдумы устраивать для многодетных семей длинные кредитные каникулы до полутора лет.

Удивление многодетной матери вызвало то, что после истечения кредитных каникул на родителей обрушиваются тягостные обязательства. С должников взыщут не только сумму долга, но и набежавшие проценты по кредиту.

"По моему мнению, это не стимулирование, а кабала, вгоняющая многодетных в бедность", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Погребняк считает, что хорошей мерой поддержки было бы списание части долга и освобождение от процентных обязательств перед банком.

Ранее Мария Погребняк высмеяла слова Дани Милохина о многодетном отцовстве

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
