Как Виктория Боня добилась эффекта стеклянной кожи: удивительные бьюти-советы звезды

Звезда "Дома-2" Виктория Боня продемонстрировала блеск своей кожи после особой бьюти-процедуры.
Виктория Боня опубликовала в социальных сетях видео, на котором она красуется с телефоном перед зеркалом, показывая преображение кожи лица.
Лицо 45-летней модели стал более тёмным, а на скулах появился влажный блеск. Знаменитость объяснила, что у этого эффекта есть своё особое название.
"После корейских процедур я приобрела эффект стеклянной кожи. Теперь я знаю гораздо больше про уход!" — написала под кадрами Виктория.
Боня очень многое делает, чтобы сохранить молодость и красоту. Она не скрывает, что прибегала к дорогостоящим пластическим операциям, делая себе эффект "лисьих глаз". Кроме того, периодически она помещает себя в криокамеру, чтобы остановить процессы старения.
