Секреты победы: Садальский разоблачает английскую магию на русском телевидении

1:05
Шоу-бизнес

Станислава Садальского возмутило, что на русском телевизионном шоу выигрывают исполнители, поющие английские песни.

Певец Сергей Лазарев и певец Николай Басков
Фото: ВК-аккаунт шоу Ну-ка все вместе by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Сергей Лазарев и певец Николай Басков

Садальский отметил, что шоу "Ну-ка все вместе!" в этот раз его порадовало. Он отметил, что Николай Басков был остроумен и блистал смешными шутками.

Сергея Лазарева телеведущий похвалил отдельно. Заслуженному артисту РСФСР нравится то, что Сергей всей душой переживает за конкурсантов.

Без критики со стороны Садальского, однако, не обошлось.

"Почему Диана две песни на английском спела? Как показывает практика, эти техничные девочки на русских песнях сыпятся", — написал Станислав Юрьевич в своём Telegram-канале.

Обратил внимание актёр на то, что исполнители песен на русском языке нечасто проходят в следующий тур.

Ранее Станислава Садальского шокировала могила актрисы Людмилы Суворкиной. Он назвал смерть звезды советского кино жутким концом.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
